ROMA (ITALPRESS) – Niente derby italiano ma doppia sfida con l’Olanda mentre l’Atalanta pesca il Bruges che nella prima fase ha già affrontato Milan (successo rossonero per 3-1 a San Siro) e Juventus (0-0 in Belgio). Effettuato il sorteggio dei play-off di Champions a Nyon, in programma l’11 e 12 febbraio (gare d’andata) e il 18 e 19 febbraio (ritorno). La Juventus pesca il Psv Eindhoven, già battuto allo Stadium 3-1 nella fase campionato della Champions: a Torino il primo round. Per il Milan c’è invece il Feyenoord, con i rossoneri che avranno il vantaggio di giocarsi la qualificazione a San Siro. Fra gli altri accoppiamenti, spicca su tutti Manchester City-Real Madrid, poi il derby francese fra Brest e Psg mentre il Bayern Monaco se la vedrà col Celtic. Il Borussia Dortmund finalista uscente ha pescato lo Sporting Lisbona, completa il quadro Monaco-Benfica. Il 21 febbraio il sorteggio che disegnerà il resto del tabellone fino alla finale: una fra Juve e Milan, dovesse passare il turno, incrocerà l’Inter.

PLAY-OFF (and. 11/12 febbraio, rit. 18/19 febbraio)

a) Brest – Psg

b) Bruges – ATALANTA

c) Manchester City – Real Madrid

d) JUVENTUS – Psv Eindhoven

e) Monaco – Benfica

f) Sporting Lisbona – Borussia Dortmund

g) Celtic – Bayern Monaco

h) Feyenoord – MILAN

OTTAVI (and. 4/5 marzo, rit. 11/12 marzo)

1) vincente a – Liverpool/Barcellona

2) vincente b – Lille/Aston Villa

3) vincente c – Atletico Madrid/Bayer Leverkusen

4) vincente d – Arsenal/Inter

5) vincente e – Barcellona/Liverpool

6) vincente f – Aston Villa/Lille

7) vincente g – Bayer Leverkusen/Atletico Madrid

8) vincente h – Inter/Arsenal

QUARTI DI FINALE (and. 8/9 aprile, rit. 15/16 aprile)

x) vincente 1 – vincente 2

y) vincente 3 – vincente 4

w) vincente 5 – vincente 6

z) vincente 7 – vincente 8

SEMIFINALI (and.29/30 aprile, rit. 6/7 maggio)

vincente x – vincente y

vincente w – vincente z

FINALE 31 maggio

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).