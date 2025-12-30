PALERMO (ITALPRESS) – Il Professore Nicola Scichilone, Direttore dell’unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Palermo, è stato eletto Presidente nazionale della Società Italiana di Pneumologia (SIP). Il neo eletto assumerà la carica nel 2027.

E’ la prima volta che uno specialista palermitano viene chiamato a guidare la Società scientifica punto di riferimento nel campo della Medicina Respiratoria per le autorità nazionali, regionali e locali.

La SIP collabora attivamente con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e le principali istituzioni sanitarie pubbliche per la definizione e la diffusione di linee guida dedicate alla gestione delle patologie respiratorie, in un’ottica fortemente interdisciplinare.

La Società conta oltre 1.700 soci, professionisti della medicina respiratoria operanti in ambito universitario, ospedaliero e territoriale.

Il Professor Scichilone è autore di oltre 340 articoli scientifici in extenso pubblicati su riviste internazionali indicizzate con impact factor, oltre a contributi su riviste internazionali e nazionali. Ha inoltre curato capitoli di libri di testo e monografie di riferimento nel settore pneumologico.

«Accolgo con entusiasmo e con un profondo senso di responsabilità questa nomina – afferma il Professor Scichilone – espressione di un consenso unanime da parte della comunità pneumologica italiana. La considero soprattutto un riconoscimento per le istituzioni universitarie e ospedaliere palermitane che ho l’onore di rappresentare. Affronteremo con determinazione le sfide della medicina respiratoria moderna, con l’obiettivo di garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile e ai professionisti un costante aggiornamento scientifico, rafforzando il confronto con il territorio in una prospettiva autenticamente interdisciplinare».

La Direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari, si congratula per il nuovo incarico: «L’elezione del Professor Scichilone alla Presidenza nazionale della Società Italiana di Pneumologia rappresenta un risultato di grande prestigio per il Policlinico e per l’intero Ateneo palermitano. E’ il riconoscimento di un percorso scientifico e professionale di altissimo livello e testimonia la qualità dell’attività clinica, assistenziale e di ricerca sviluppata nella nostra Azienda. A nome della Direzione strategica, rivolgo al Professore i migliori auguri di buon lavoro».

– foto ufficio stampa Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo –

(ITALPRESS).

