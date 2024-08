MILANO (ITALPRESS) – Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Dopo tre anni di mandato, dal primo settembre prossimo, Nicola Micele lascerà il timone del comando. Nell’ultima riunione del consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Piantedosi, è stato nominato dirigente generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e andrà a ricoprire l’incarico di direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna a Cagliari. Il nuovo comandante del capoluogo lombardo sarà dal 30 settembre prossimo Calogero Turturici, attualmente alla guida del comando di Bologna. Fra gli interventi di soccorso tecnico-urgente più delicati che Micele ha dovuto coordinare nei tre anni trascorsi a Milano, c’è l’incendio alla “Torre dei Moro” di via Antonini del 29 agosto 2021, l’incidente aereo di San Donato Milanese del 3 ottobre 2021, l’incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese del 13 settembre 2022, la tragedia del 7 luglio 2023 nella RSA “Casa dei Coniugi” di via dei Cinquecento a Milano, il nubifragio che ha colpito la città di Milano nel luglio 2023 e, più di recente, l’evento alluvionale di Gessate-Bellinzago nel maggio del 2024 e il drammatico incendio presso l’officina di via Fra Galgario nello scorso giugno a Milano. “Lascio il Comando di Milano dopo un triennio intenso durante il quale ho avuto modo di apprezzare quotidianamente l’alta ed indiscussa professionalità dei vigili del fuoco milanesi – ha commentato Nicola Micele – Con loro sono riuscito a cementare solidi legami umani, oltre che professionali, che non dimenticherò. Ringrazio tutte le autorità istituzionali, militari e religiose nonchè della società civile di Milano con cui in questi tre anni ho potuto lavorare in piena sintonia per garantire il miglior soccorso possibile alla comunità in un territorio estremamente stimolante”.

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Vigili del Fuoco Milano