Ambasciatore Nica “A maggio Country presentation per opportunità economiche in Moldova”

ROMA (ITALPRESS) - “Per maggio stiamo cercando di organizzare una Country presentation qui a Roma, coinvolgendo anche Simest, Sace, la Farnesina e Unioncamere. Porteremo inoltre rappresentanti dalla Moldova, al livello istituzionale più alto possibile, per illustrare le opportunità che il Paese offre in questo momento”. Lo ha reso noto l’ambasciatore di Moldova in Italia, Oleg Nica, intervistato dall’agenzia Italpress. lcr/azn