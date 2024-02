Nibali “Milano-Sanremo? Occhio a Ganna”

MILANO (ITALPRESS) - "Difficile indicare un favorito, Ganna lo scorso anno è arrivato secondo dimostrando di avere un buon feeling, perchè non pensare a lui come possibile vincitore? Ma penso che saranno in 6-7 che potranno giocarsi la vittoria". Così Vincenzo Nibali in occasione della presentazione delle classiche di Primavera presso Le Village by Crèdit Agricole a Milano. col/pia/glb