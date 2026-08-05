NIAC 2026, la NASA valuta 18 concept per future missioni spaziali

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Il programma NIAC 2026 conferma il proprio ruolo di laboratorio dell’innovazione della NASA, selezionando 18 concept tecnologici destinati a esplorare soluzioni che potrebbero ridefinire le capacità dell’esplorazione spaziale nei prossimi decenni. I nuovi finanziamenti della Fase I, pari complessivamente a 3,2 milioni di dollari, sosterranno studi preliminari su tecnologie ancora lontane dall’applicazione operativa, ma considerate potenzialmente trasformative per le future missioni dell’agenzia statunitense. Come previsto dal programma NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), i concept selezionati non rappresentano missioni ufficiali della NASA, bensì attività di sviluppo iniziale finalizzate a verificarne la fattibilità tecnica e il potenziale impatto.

“La NASA ha delineato una visione ambiziosa per il futuro dell’esplorazione spaziale: stiamo riportando la Luna sulla Terra, avanzando verso Marte e impegnandoci ad approfondire la nostra conoscenza dello spazio”, ha dichiarato Greg Stover, direttore della Divisione Ricerca e Tecnologia Avanzata della Space Technology Mission Directorate. “Raggiungere questi obiettivi richiederà ben più di un semplice progresso tecnologico incrementale. Significa che abbiamo bisogno di grandi balzi in avanti”. Tra i progetti selezionati figurano sistemi destinati a supportare l’esplorazione della Luna, come robot volanti capaci di operare nei tunnel di lava sotterranei, nuove soluzioni di gestione termica per piccoli rover e l’integrazione di sorgenti di calore a radioisotopi nelle tute spaziali per garantire la sopravvivenza degli astronauti durante la lunga notte lunare.

Altri concept affrontano alcune delle sfide più complesse dell’esplorazione planetaria. Un progetto mira a sviluppare strumenti in grado di resistere alle estreme condizioni atmosferiche di Venere, mentre altre proposte studiano nuove modalità per analizzare e campionare gli anelli di Saturno, Urano e Nettuno, anche attraverso sciami di migliaia di femtosatelliti coordinati. Una parte significativa dei finanziamenti guarda oltre il Sistema Solare, confermando come il programma NIAC rappresenti uno spazio di sperimentazione per tecnologie oggi considerate altamente speculative. Tra le proposte figurano sistemi di propulsione e generazione energetica per future missioni interstellari, tecniche di imaging per mappare i continenti degli esopianeti, strumenti destinati all’osservazione degli anelli di fotoni attorno ai buchi neri e architetture spaziali per la rilevazione di deboli onde gravitazionali, con l’obiettivo di migliorare la comprensione dell’evoluzione delle galassie.

Oltre a finanziare studi esplorativi, il NIAC svolge una funzione strategica all’interno dell’ecosistema dell’innovazione della NASA. Il programma rappresenta infatti il primo livello di maturazione di tecnologie ancora lontane dall’applicazione operativa, consentendo a università, centri di ricerca, laboratori dell’agenzia e imprese innovative di verificare la fattibilità di soluzioni radicalmente nuove prima di un eventuale inserimento nei programmi tecnologici della NASA. L’edizione NIAC 2026 conferma questa impostazione. I 18 concept selezionati spaziano dall’esplorazione lunare alle missioni interstellari, fino a nuove tecniche di osservazione astronomica e sistemi per la sostenibilità delle attività spaziali, delineando un portafoglio di tecnologie che potrebbe contribuire, dopo le successive fasi di sviluppo e validazione, ad ampliare le capacità operative della NASA nelle future missioni di esplorazione.

– foto IPA Agency –

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