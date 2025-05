Il Newyorkese dedica la copertina a Lady Gaga

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel salone dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, a Park Ave, si è tenuta la presentazione del settimo numero cartaceo de Il Newyorkese, il giornale punto di riferimento per la comunità italiana nella Grande Mela. Questa volta la copertina è dedicata a una protagonista d’eccezione: Lady Gaga.

La scelta dell’icona planetaria della musica e dello spettacolo, rappresenta il profondo legame tra il sogno americano e le radici italiane. È proprio quello che vuole raccontare Il Newyorkese nella sua mission editoriale. Un tributo alla storia familiare della popstar, al suo spirito italoamericano e al ruolo che la cultura d’origine continua a giocare nella sua vita personale e artistica. Così come accade a molti italiani che vivono nella Grande Mela.

Con Lady Gaga la creatività americana e l’identità italiana si fondono perfettamente. A introdurre la serata il fondatore de Il Newyorkese Davide Ippolito che ha moderato gli interventi degli ospiti. A Silvana Mangione, Vice Segretaria Generale del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero), l’intervento di apertura in cui ha lanciato un appello alla necessità di rafforzare il dialogo tra gli italiani nel mondo e la madrepatria. Numerosi i contributor e gli ospiti presenti, figure di spicco che incarnano l’eccellenza italiana nel mondo: da Matteo Zoppas a Stefano D’Angelo, passando per Matteo Zuretti, Sarah Baderna, Stefano Albertini, Massimo Carnelos, fino ad Alberto Cirio, Rosario Procino, Andrea Albertini e il comico Luca Ravenna.

Voci diverse per esperienze e ambiti, ma unite dal filo conduttore dell’italianità che crea, innova e continua a ispirare, ma soprattutto incarna un certo spirito di vita fortemente presente negli Stati Uniti. Con questo settimo numero, Il Newyorkese consolida la propria missione: raccontare storie italiane di valore, creare connessioni tra la comunità italiana e Italo-americana, oltre ad alimentare un senso di appartenenza. Un progetto editoriale che parla agli italiani d’America, ma anche a tutti coloro che nel mondo riconoscono il talento italiano come un patrimonio imprescindibile.

