New York, vandalizzato murale anti-Trump

E' stato inaugurato il 3 ottobre scorso a Brooklyn il "Wall of Lies", un murale composto da piu' di 20.000 affermazioni false fatte da Donald Trump durante la sua presidenza. L'installazione e' stata sponsorizzata da Radio Free Brooklyn e curata dal fotografo Phil Buehler e dal direttore della stazione radio Tom Tenney. Nella notte tra il 7 e l'8 ottobre l'opera e' stata vandalizzata con una serie di disegni e scritte tra cui "Vote Trump or Die" e "Stand back, stand by", il motto del gruppo di estrema destra Proud Boys reso celebre proprio dal presidente Trump, che l'ha menzionato durante il primo dibattito presidenziale del 29 settembre con il candidato democratico Joe Biden. col/sat/red