New York celebra Sophia Loren, “La Signora di Napoli”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Una retrospettiva celebra la star italiana del cinema più amata nel mondo, Sophia Loren, con una selezione di 13 film, fino al 13 giugno al Film at Lincoln Center di New York, in collaborazione con Cinecittà. Ne parla ai microfoni dell'Italpress il regista, sceneggiatore e produttore Edoardo Ponti, figlio dell'attrice. "È un privilegio rappresentare la mia famiglia qui a New York - ha detto Ponti -, onorando l'incomparabile eredità di mia madre, Sophia Loren, un'icona del cinema italiano e mondiale. Sono profondamente grato per l'opportunità di riflettere sulla sua illustre carriera. Presentare il nostro film, The Life Ahead, nella serata di apertura è un momento di profondo significato: un tributo all'eredità duratura di mia madre e al suo impareggiabile contributo al cinema. Dirigerla in questo film è stata un'esperienza davvero eccezionale".