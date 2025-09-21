Netanyahu “Combatteremo all’Onu contro il riconoscimento dello Stato di Palestina”

ROMA (ITALPRESS) – “La creazione di uno Stato di Palestina metterebbe in pericolo la sopravvivenza di Israele”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel corso di una riunione di Governo, anche in vista del suo intervento alle Nazioni Unite previsto venerdì prossimo. “Dovremo combattere, sia all’Onu che in altre sedi, contro la falsa propaganda e contro gli appelli per uno Stato palestinese, che rappresenterebbe un assurdo premio al terrorismo. La comunità internazionale sentirà la nostra voce”.

Inoltre, secondo quanto riporta Haaretz, i ministri israeliani chiedono “l’immediata sovranità” sulla Cisgiordania dopo gli ultimi annunci del riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Regno Unito, Canada e Australia.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).