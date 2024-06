ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha comunicato oggi alle dieci squadre partecipanti al Mondiale di Formula 1 le mescole da asciutto selezionate per i Gran Premi di Spagna, Austria e Gran Bretagna, in programma nei tre fine settimana consecutivi compresi dal 21 giugno al 7 luglio prossimi. Le scelte effettuate dalla Pirelli sono state identiche a quelle dello scorso anno: le tre mescole più dure della gamma (C1, C2 e C3) sono state selezionate per Barcellona e Silverstone, quelle più morbide (C3, C4 e C5) per il Red Bull Ring. Del resto, non poteva essere altrimenti, visto che le piste spagnola e inglese sono fra le più severe in termini di stress esercitato sui pneumatici grazie alle diverse curve ad alta velocità mentre quella austriaca – che si distingue per il minor numero di curve (10) e il tempo sul giro più breve di tutto il calendario iridato – ha caratteristiche abbastanza simili a quella di Montreal, dove appunto si corre con C3, C4 e C5.

– Foto Pirelli –

(ITALPRESS).

