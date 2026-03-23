CAGLIARI (ITALPRESS) – La Corte d’Appello di Cagliari ha preso una decisione definitiva in merito al caso delle irregolarità nei rendiconti delle spese per la campagna elettorale di Alessandra Todde, confermando la sanzione pecuniaria di 40mila euro per la governatrice, ma non la decadenza.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva inizialmente chiesto la decadenza della politica sarda dalla carica, ma la Corte ha respinto questa richiesta, ritenendo inammissibile l’appello e dando atto dell’annullamento di una parte del provvedimento che avrebbe portato, appunto, alla decadenza di Todde.

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