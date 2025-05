CREMONA (ITALPRESS) – Il primo round della finale playoff non ha vincitori né vinti. Il pareggio a reti inviolate avvicina più lo Spezia alla meta mentre la Cremonese è costretta a dare tutto e vincere il ritorno in programma domenica sera allo stadio Picco.

In uno stadio Zini che registra il record di spettatori della stagione, la squadra di casa ci prova ma non trova la via del gol, mentre quella di D’Angelo sfrutta la solidità e fisicità per gestire il risultato. Partenza contratta della Cremonese che, obbligata a vincere, si rivela morbida nei duelli individuali e nel controllo della palla. Lo Spezia resta coperto e vive di ripartenze e al 15′ si vede annullare un gol. Aurelio intercetta una palla vagante in area e calcia, Fulignati in uscita respinge, quindi Aurelio ribadisce in rete ma prima aveva toccato con il braccio. Gol dapprima convalidato e poi tolto dal Var. La frazione prosegue con la Cremonese che fatica a presentarsi verso l’area spezzina favorendo l’assetto coperto della squadra di D’Angelo. L’unico vero sussulto arriva quando Pairetto assegna tre minuti di recupero. Sugli sviluppi di una punizione, Antov in area scarica dietro per Collocolo che calcia a colpo sicuro ma trova quasi sulla linea di porta Wisniewski che respinge.

Nella ripresa spavento per lo Spezia quando Bandinelli su un contrasto allunga la mano su Collocolo e Pairetto lo espelle. Dopo il check al Var il cartellino diventa giallo e Bandinelli può proseguire la sua gara. All’8′ sugli sviluppi di un corner palla lunga per Vazquez che calcia al volo di sinistro ma la traiettoria è centrale e Gori controlla. E’ sempre la Cremonese a tentare qualcosa e al 20′ ci prova Gelli su punizione ma la palla è alta. Altissime invece quelle calciate dalla distanza da Collocolo e poi da Johnsen che interviene su un cross dello stesso Collocolo senza trovare lo specchio della porta da buona posizione. Alla mezzora Stroppa si gioca l’ultimo slot per i cambi con tre ingressi in una volta ma il copione del match non cambia. Cremonese che mantiene il possesso palla ma che si schiaccia troppo contro la difesa spezzina senza trovare varchi. Termina quindi senza reti una gara che nel finale ha visto salire la tensione e il verdetto è rimandato alla gara di ritorno con la Cremonese che andrà nuovamente alla ricerca del successo per ottenere la promozione in Serie A.

IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Fulignati 6; Folino 6, Ceccherini 6.5, Antov 6; Barbieri 5.5 (30’st Zanimacchia 6), Collocolo 6.5, Castagnetti 6 (35’pt Gelli 6), Vandeputte 5.5 (11’st De Luca 6), Azzi 5.5 (30’st Pickel 6); Vazquez 7 (30’st Valoti 6), Johnsen 5.5. In panchina: Drago, Tannander, Majer, Moretti, Bonazzoli, Nasti. Allenatore: Stroppa 6.

SPEZIA (3-5-2): Gori 6; Wisniewski 6, Hristov 6, Mateju 6; Elia 6.5, Nagy 6, Cassata 6 (38’st Falcinelli sv), Bandinelli 6 (24’st S. Espoito 6), Aurelio 6 (38’st Reca sv); Di Serio 6 (24’st Kouda 6), F. Esposito 6. In panchina: Chichizola, Ferrer, Lapadula, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. Allenatore: D’Angelo 6.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 5.

NOTE: serata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori 14100. Ammoniti: Antov, Azzi, Nagy, Bandinelli, Cassata, Collocolo. Angoli 4-1 per la Cremonese. Recupero 3′; 4′.

