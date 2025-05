Nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo sono 48 azzurri in pedana

ROMA (ITALPRESS) – Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra prima degli Europei di Genova. Spadiste a Wuxi, spadisti a Saint-Maur, sciabolatrici a Lima e sciabolatori a Madrid: questo il ricco programma che da venerdì 23 a domenica 25 maggio vedrà in pedana complessivamente 48 atleti italiani.

Si chiuderà nel prossimo fine settimana con questi due appuntamenti, tra Cina e Francia, il circuito di Coppa del Mondo per la spada del CT Dario Chiadò prima dei Campionati Europei di Genova 2025 (in programma dal 14 al 19 di giugno) e dei successivi Mondiali di Tbilisi.

Le due prove si svolgeranno in parallelo con medesimo programma: venerdì 23 le qualificazioni e sabato 24 maggio i tabelloni principali delle gare individuali, poi domenica 25 le prove a squadre. Nella tappa femminile di Wuxi saranno in pedana Rossella Fiamingo, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Roberta Marzani. La trasferta cinese della spada femminile azzurra sarà guidata dai tecnici di staff Roberto Cirillo, Giacomo Falcini e Daniele Pantoni, insieme al medico Edoardo Colantoni e al fisioterapista Francesco Aragona.

Causa il fuso orario asiatico, gli assalti inizieranno sempre nella notte italiana, con fasi finali quando nel nostro Paese sarà mattina. Impegno in Francia, invece, per la spada maschile. A Saint-Maur, per il prestigioso Challenge Monal, gareggeranno Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Luca Diliberto, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini. Per la gara a squadre indicato il quartetto composto da Cuomo, Di Veroli, Piatti e Santarelli.

Gli azzurri saranno guidati dal ct Dario Chiadò e dai maestri di Diego Confalonieri (delegato maschile), Maurizio Mencarelli e Alfredo Rota, supportati dal fisioterapista Maurizio Iaschi. Si divide tra Lima e Madrid la Coppa del Mondo di sciabola nel prossimo weekend, per le ultime due tappe del circuito prima dei Campionati Europei di Genova 2025. Le competizioni, sia individuale che a squadre, saranno di scena in Perù per le donne e in Spagna per gli uomini.

A Lima le azzurre del ct Andrea Aquili per la prova individuale femminile saranno Michela Battiston, Benedetta Fusetti, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Vittoria Mocci e Claudia Rotili. Due i giorni per la gara individuale: venerdì 23 spazio per le fasi a gironi e i tabelloni preliminari, sabato 24 il tabellone principale. Domenica 25 la gara a squadre.

In Perù, con il commissario tecnico Andrea Aquili, saranno presenti i maestri di staff Marco Ciari e Diego Occhiuzzi, il medico Piero Franco e la fisioterapista Federica Balbi. Per via del fuso orario gli assalti inizieranno nel pomeriggio italiano. Madrid è invece sede della tappa al maschile.

Gli sciabolatori del ct Andrea Terenzio in gara saranno Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Edoardo Reale, Leonardo Reale, Pietro Torre, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi e Mattia Rea. Anche in Spagna, venerdì 23 le qualificazioni e sabato 24 il tabellone principale della gara individuale. Domenica 25 la prova a squadre. Insieme al commissario tecnico Andrea Terenzio, lavoreranno i maestri di staff Alessandro Di Agostino e Alberto Pellegrini e il fisioterapista Andrea Giannattasio.

