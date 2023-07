LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Circa 250 migranti sono in pericolo nella zona di ricerca e salvataggio maltese, con l’ONG internazionale Alarm Phone esortando i paesi europei a salvare la barca.

In un tweet, Alarm Phone, che gestisce una hotline per le persone che attraversano il Mediterraneo nella speranza di sicurezza e di una vita migliore in Europa, ha riferito che i migranti sono partiti dalla Libia e sono stati individuati da un drone di Frontex. “Dicono di aver visto sopra di loro un drone di Frontex e temono l’intercettazione da parte delle forze libiche. Hanno bisogno di essere salvati in un posto sicuro in Europa!” ha detto Alarm Phone.

Secondo un’altra ONG, le autorità maltesi hanno ordinato alla nave mercantile San Felix di lasciare la zona. La comunicazione radio tra l’Ong Sea Watch e il comandante della nave mercantile ha confermato questa affermazione, aggiungendo che le autorità maltesi sono a conoscenza della situazione. Sea Watch ha aggiunto: “i migranti sono senza carburante, sono alla deriva e abbandonati”.

Finora quest’anno, secondo il Missing Migrants Project, sono state registrate almeno 1.728 persone disperse nel Mediterraneo centrale.

