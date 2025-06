Nella notte oltre 440 droni russi sull’Ucraina

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - “Oltre 440 droni e 32 missili. Uno degli attacchi più terribili su Kiev. Anche le regioni di Odessa, Zaporizhzhia, Cernihiv, Zytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv e Kiev sono state attaccate durante la notte”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato su Telegram gli attacchi effettuati questa notte dalle forze aeree di Mosca. “In totale, le case in otto quartieri di Kiev sono state danneggiate. I lavori sono ancora in corso dopo l'attacco su Odessa, i soccorritori sono al lavoro in tutti i punti di atterraggio. Tutte le vittime stanno ricevendo l'assistenza necessaria, si sa che 75 persone sono rimaste ferite. Ad oggi, 15 persone sono morte. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”, ha proseguito Zelensky. “Attacchi del genere sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati Uniti e l'Europa, devono finalmente reagire come una società civile reagisce ai terroristi”, ha dichiarato ancora Zelensky. lcr/mca2/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)