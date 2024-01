TORINO (ITALPRESS) – Tutti gli showroom Jeep in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 gennaio. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid, la più venduta in Italia nel mercato PHEV nel 2021, nel 2022 e nel 2023 oltre che Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, capace di incarnarne il DNA in dimensioni compatte, e per apprezzare tutta la proverbiale libertà incarnata dai SUV Jeep. Nel mese di gennaio, infatti, all’insegna della “freedom of choice”, Jeep offre eccezionali incentivi che permettono, su tutti i SUV della marca, di scegliere qualsiasi motorizzazione (elettrica, termica o ibrida) versando la medesima rata su tutte le versioni. Ad esempio, Jeep Renegade può essere acquistata – nella versione benzina, e-Hybrid (ibrida) o 4xe (ibrida-ricaricabile) con una rata di 199€ al mese, grazie ad un finanziamento Stellantis Financial Services.

La rete dei concessionari italiani rappresenta un punto di contatto fondamentale per accompagnare i consumatori, specie in questo momento di transizione energetica. Il mercato italiano ha recepito la nuova direzione tecnologica del brand Jeep: il 2023 appena terminato ha ribadito il successo dell’elettrificazione del marchio, che vanta la leadership del mercato domestivo Plug-In Hybrid, con una quota del 15,7% tra tutti i modelli PHEV.

Questo successo porta la firma dei SUV “made in Italy” Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, oltre che di Wrangler, l’icona del marchio, e di Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV più premiato di sempre per la prima volta in versione Plug-In Hybrid. Jeep Compass, in particolar modo, è il modello numero uno assoluto del mercato autovetture PHEV e primeggia nel segmento C-SUV considerando ogni alimentazione. Non solo: Jeep Renegade con la proposta 4xe è in vetta tra i Plug-In Hybrid del segmento B-SUV, e Jeep Avenger è il B-SUV 100% elettrico più venduto, a dicembre e nel 2023 nel suo complesso.

