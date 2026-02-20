Nel Veronese duplice lite finita nel sangue, arrestato un 54enne per omicidio

VERONA (ITALPRESS) - Due episodi di inaudita violenza hanno scosso la cittadina di San Bonifacio (Vr) nelle prime ore del mattino, portando all'arresto di un 54enne di origini tunisine, sospettato di omicidio e tentato omicidio. La mattina del fatto, intorno alle 07:00, la Centrale Operativa dei Carabinieri di San Bonifacio è stata allertata tramite il numero unico 112 per la segnalazione di un uomo ferito in Via Fogazzaro. Una residente ha riferito che l'uomo, un 55enne tunisino, era stato investito da un'autovettura guidata da un altro uomo con cui poco prima aveva avuto una discussione animata. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, il 55enne è deceduto sul posto. Poco dopo, un nuovo intervento ha coinvolto un 63enne tunisino, rimasto ferito durante una colluttazione nata dopo che la sua Fiat Punto bianca è stata volontariamente urtata da un'Audi. L'aggressore, identificato come lo stesso 54enne tunisino, ha colpito la vittima alla gamba e allo sterno; il ferito è stato soccorso dal 118 e dimesso dopo alcune ore. tvi/mca2 (Fonte video: Carabinieri)