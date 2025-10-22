Nel Piacentino due interventi da 750mila euro per il ripristino delle opere idrauliche sul Trebbia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Tre pennelli in massi, in fase di costruzione, sulla sponda sinistra del Trebbia, a protezione dell’erosione causata dalla corrente. Continua l’impegno della Regione per completare e integrare i lavori di recupero e consolidamento delle opere idrauliche lungo il bacino del fiume, fortemente colpito dal maltempo nell’autunno di due anni fa, con due nuovi interventi nel comune di Corte Brugnatella (PC), finanziati con 750mila euro.

I lavori sono concentrati in località Marsaglia: il primo cantiere, già avviato, interessa la sponda sinistra a monte del ponte della Statale 45 dove la piena ha sviluppato una forte azione erosiva. Sono, invece, pronte a partire nelle prossime settimane diverse opere di ricalibratura e recupero di strutture di protezione nel torrente Cordarezza, affluente di destra del Trebbia.

Gli interventi, in capo all’Ufficio territoriale di Piacenza dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, fanno parte di un pacchetto di cinque cantieri che coinvolgeranno anche i comuni di Farini e Ferriere per lavori sui torrenti Nure e Aveto, con un investimento complessivo di 1,7 milioni. Il tutto rientra nel secondo stralcio del piano approvato dalla Regione per interventi urgenti nei territori danneggiati dalle intense precipitazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023. Piano finanziato con risorse assegnate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.

– Foto Regione Emilia Romagna –

