MILANO (ITALPRESS) – Prima Comunicazione di maggio è in edicola a Milano da mercoledì 11 e da giovedì 12 a Roma. Contiene l’inserto speciale “La Rivoluzione della Bicicletta”, in occasione del Giro d’Italia. “Questo è un numero anomalo nella composizione dell’informazione perché abbiamo accorpato all’abituale sfoglio di Prima lo ‘Speciale sulla Bicicletta’. Lo avevamo in programma da due mesi, ma abbiamo fatto fatica a trovare la carta – si legge nell’editoriale che apre il nuovo numero di Prima Comunicazione -. Sì, anche gli editori hanno problemi con le materie prime, che scarseggiano e diventano sempre più costose. Dopo aver prenotato, come si fa all’inizio dell’anno con lo stampatore, la quantità di carta presumibilmente necessaria nei 12 mesi a venire, adesso per gli extra l’approvvigionamento è difficile. Senza contare l’aumento fuori controllo dei costi. Un vero problema quello della carta, che sta spingendo gli editori a spostarsi sulle edizioni online con il giornale tale e quale a quello in edicola e addirittura reso più dinamico da effetti speciali. Volete un esempio? Guardate l’edizione di Prima digitale”.

L’inserto “La Rivoluzione della Bicicletta” spiega come le due ruote siano diventate interpreti “di stili di vita densi di passioni, valori sostenibili, comunicazione. Modello di sviluppo industriale e volano per il turismo”.

