Nel mondo oltre 300 milioni di individui soffrono di epatite cronica

ROMA (ITALPRESS) - Le persone affette da epatite cronica da virus B e C nel mondo sono 304 milioni e le morti 1,3 milioni. Sono le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiornate al 2022, e diffuse in occasione della Giornata mondiale contro le epatiti. Le infezioni da virus dell'epatite A ed E, più largamente diffuse nei paesi con bassi standard igienico - sanitari, si verificano anche nei paesi europei, Italia inclusa, sia con casi sporadici che con focolai epidemici. Il messaggio per i cittadini è di informarsi, vaccinarsi e fare il test, semplici azioni che possono salvare la vita. Per gli operatori sanitari che lavorano in prima linea, è importante ricordare che la loro azione è cruciale per promuovere la diagnosi, semplificare l'accesso alle cure e abbattere lo stigma. In accordo con la strategia dell'OMS, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le Regioni, le società scientifiche e le associazioni dei pazienti, stanno lavorando alla definizione di un Piano Nazionale d'Azione che propone una visione integrata per porre fine all'HIV, alle epatiti virali e alle infezioni sessualmente trasmesse, attraverso strategie comuni e coordinate. Negli ultimi anni, l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute, si è impegnato su più fronti per la prevenzione ed il controllo delle epatiti, mettendo in atto azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dall'OMS attraverso l'attività di strutture collegate con il territorio. mgg/azn