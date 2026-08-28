L’Iniziativa Centro Europea rinnova il proprio sostegno allo Young Bsf, l’evento dedicato ai giovani professionisti

TRIESTE (ITALPRESS) – L’Iniziativa Centro Europea (InCE) rinnova il proprio sostegno allo Young Bled Strategic Forum (Young BSF), l’evento dedicato alle giovani generazioni che, dal 27 al 30 agosto 2026, riunisce a Kranjska Gora e Bled, in Slovenia, oltre cento giovani professionisti, ricercatori e funzionari pubblici provenienti da tutta l’area di cooperazione InCE.

L’iniziativa, riconosciuta come CEI Flagship Event e sostenuta attraverso il Fondo di Cooperazione InCE, rappresenta uno dei pilastri concreti dell’impegno dell’Organizzazione verso le nuove generazioni. A rappresentare il Segretariato Esecutivo dell’InCE è la Vice Segretaria Generale, Zsuzsanna Király, presente ai lavori del Forum a testimonianza dell’attenzione che l’Organizzazione riserva al dialogo diretto con i giovani leader della regione.

Al centro dell’edizione di quest’anno vi è il concetto di youth agency, inteso come capacità dei giovani di partecipare attivamente e incidere concretamente sulle scelte del proprio tempo, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, crisi della fiducia democratica e rapide trasformazioni tecnologiche.

Il programma prevede un fitto calendario di sessioni plenarie, workshop e panel con rappresentanti istituzionali, dedicati a temi che spaziano dalla difesa della democrazia in un mondo frammentato alla disinformazione online, dal futuro dell’ordine euro-atlantico alla partecipazione giovanile ai processi decisionali, anche attraverso progetti concreti nell’ambito del programma Erasmus+.

“I giovani non sono i destinatari passivi del futuro, ma i protagonisti delle scelte che lo determinano. Sostenere lo Young BSF significa dare seguito concreto all’impegno assunto dagli Stati membri dell’InCE con la Dichiarazione di Trieste del 2019”, ha sottolineato Kiraly nel corso del suo intervento.

“Il futuro delle nostre società dipende in larga misura dalla prospettiva dei giovani cittadini, che meritano attenzione e protezione particolari. La partecipazione dell’InCE al forum conferma la volontà dell’Organizzazione di ascoltare direttamente le nuove generazioni e di integrarne le istanze nella futura CEI Youth Agenda”, ha aggiunto.

I giovani e le iniziative ad essi dedicate rappresentano una priorità condivisa da tutti gli Stati membri dell’InCE. Negli ultimi anni l’Organizzazione ha intensificato il monitoraggio e lo sviluppo di attività mirate a rispondere ai bisogni delle nuove generazioni, un impegno che trova la propria origine politica nella Dichiarazione di Trieste, adottata nel 2019 dai Ministri degli Affari Esteri dell’InCE, con cui gli Stati membri hanno incaricato il Segretariato Esecutivo di elaborare, insieme ai Paesi membri, una formale “CEI Youth Agenda”, attualmente in fase di definizione.

Questa scelta si inserisce in un più ampio obiettivo politico: rafforzare la cooperazione tra l’InCE e le Nazioni Unite attraverso un collegamento più stretto con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Nell’ambito di questo percorso, l’InCE ha costruito negli anni una rete di partenariati concreti a favore dei giovani: il sostegno e il co-finanziamento dello Young Bled Strategic Forum, designato CEI Flagship Event per il ruolo centrale che riveste nelle strategie geopolitiche e giovanili della regione; una partnership consolidata con l’UNICEF, con cui l’InCE ha già co-organizzato due workshop regionali sul programma UPSHIFT presso la propria sede di Trieste; lo status di osservatore ottenuto presso il Comitato Direttivo Europeo per la Gioventù (CDEJ) e il Consiglio Misto sulla Gioventù (CMJ) del Consiglio d’Europa; il sostegno, attraverso il proprio Fondo di Cooperazione, a numerose attività, premi e borse di studio rivolte ai giovani sin dal 2019; l’adesione al programma Erasmus+ Traineeship, che consente a studenti e neolaureati di svolgere un tirocinio presso il Segretariato Esecutivo dell’InCE a Trieste.

Attraverso questo insieme di iniziative, l’InCE persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei giovani della regione, investendo sulla loro istruzione, sulle pari opportunità, sulla loro partecipazione ai processi decisionali e sulle competenze necessarie ad affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

-Foto Ince-

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