Nel 2024 ricercati 1,9 milioni di green jobs dalle imprese

OMA (ITALPRESS) – Le imprese italiane ricercavano quasi 1,9 milioni di professionisti dell’economia “verde” pari a oltre il 34% delle entrate programmate nel 2024. Sono i cosiddetti green jobs, i profili emergenti capaci di utilizzare tecnologie e nuovi materiali ecosostenibili ma anche figure tradizionali chiamate a contribuire agli obiettivi ambientali attraverso nuove competenze. Oltre la metà di questi profili, però, risultavano difficili da trovare. Lo ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, nel suo intervento a “I colori dell’energia”, l’evento in corso a Brindisi. “La transizione energetica rappresenta una delle più profonde trasformazioni economiche e industriali del nostro tempo. Si tratta di ripensare interi processi produttivi, di innovare filiere, di costruire nuove competenze”, ha detto Prete. Il sistema camerale è fortemente impegnato nella promozione della sostenibilità e nella costruzione di un ecosistema economico capace di generare valore duraturo, ha ricordato il presidente di Unioncamere.

“Attraverso i Pid, i punti impresa digitale, – ha aggiunto Prete – mettiamo a disposizione delle PMI strumenti e consulenze per integrare tecnologie digitali ed energie rinnovabili nei propri processi. Dal 2021, il sistema camerale è inoltre impegnato in attività a favore delle Comunità energetiche rinnovabili (CER), con l’obiettivo di promuovere comunità di cittadini, imprese, enti territoriali ed autorità locali che producano energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, proveniente da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sono 410 gli eventi realizzati con quasi 7.500 partecipanti, oltre 6.700 gli imprenditori che hanno ricevuto supporto operativo attraverso le partecipazioni a desk one to one, 111 i tavoli di progettazione territoriale realizzati, e tre le Camere di commercio che già aderiscono ad una CER”, ha concluso.

