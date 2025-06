Nel 2024 aumentata l’incidenza dei costi di trasporto su interscambio merci dell’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Secondo l’indagine della Banca d’Italia sui trasporti internazionali di merci, nel 2024 l’incidenza dei costi di trasporto sull’interscambio delle merci dell’Italia è aumentata, marginalmente per le esportazioni (al 2,5%) e in misura più consistente per le importazioni (al 4,2%), dai valori più bassi dall’inizio del secolo toccati nel 2023. La crescita dei noli riflette principalmente il balzo dei costi del trasporto container conseguente alla modifica delle rotte navali causata dagli attacchi dei ribelli Huthi nel Mar Rosso; per l’Italia l’aggravio è stato rilevante soprattutto dal lato delle importazioni. Aumenti di minore entità hanno riguardato anche altri comparti marittimi, come le rinfuse solide e parte del general cargo, e le importazioni di merci via aerea, per la maggiore domanda a seguito di una sia pur limitata ricomposizione modale. Per il trasporto di petrolio il calo dei volumi importati ha controbilanciato la pressione al rialzo dei noli.

I trasporti terrestri non sono stati particolarmente influenzati da tale fattore, evidenziando nel complesso una crescita meno pronunciata. L’incremento dei noli è stata la principale determinante del peggioramento, concentrato nel comparto navale, del disavanzo dei trasporti mercantili nella bilancia dei pagamenti dell’Italia (-11,8 miliardi di euro, da -9,5 nel 2023) in un contesto di quote di mercato dei vettori nazionali complessivamente stabili. Nel trasporto navale di merci da e per l’Italia, nel 2024 le società armatoriali a controllo svizzero mantenevano le maggiori quote di mercato nel settore container, mentre gli armatori greci e quelli turchi continuavano a prevalere rispettivamente nei comparti bulk e nel general cargo. La quota degli armatori italiani è elevata e in crescita (al 64%) nel settore RoRo, ma resta bassa (o quasi nulla come nel caso dei bulk solidi) negli altri comparti. La quota di mercato media complessiva dei vettori italiani, calcolata ponderando per i costi del trasporto, è rimasta stabile al 15,7%.

