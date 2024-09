Negli States l’inflazione avrà un peso anche sull’esito delle elezioni

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'inflazione negli Stati Uniti ha registrato una importante discesa nel mese di agosto, consentendo alla Federal Reserve di valutare una diminuzione dei tassi di interesse. Il mercato immobiliare rimane ancora il settore più caldo dell'economia americana, con i prezzi dei mutui ancora inaccessibili per numerosi proprietari di casa. I prezzi dell'energia hanno registrato una discesa del 10% rispetto all'anno precedente. Gli Stati Uniti sono diventati il più grande produttore di benzina al mondo per compensare gli aumenti dei prezzi del gas causati dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. L'ultimo report ha inoltre dimostrato che gli Stati Uniti hanno aggiunto 142mila posti di lavoro ad agosto, rispetto agli 89mila di luglio. xp6/ar/gtr