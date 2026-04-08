Home Video News Calabria ‘Ndrangheta, 54 misure cautelari in diverse città
‘Ndrangheta, 54 misure cautelari in diverse città
VIBO VALENTIA (ITALPRESS) - Vasta operazione contro la 'ndrangheta. Il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. mgg/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)