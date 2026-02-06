MILANO (ITALPRESS) – E’ una notte di stelle quella della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. Ecco le immagini principali dello show di San Siro che ha aperto i Giochi tra omaggi a Carrà e Armani, le complesse e suggestive coreografie e le esibizioni di Mariah Carey, Laura Pausini e Pierfrancesco Favino tra gli altri.
