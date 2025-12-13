Vincono Pistons e Cavs nella notte Nba, Minnesota piega i Warriors di Curry

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Detroit domina Atlanta in casa, vincendo per 142-115. Prova corale dei Pistons, che mandano nove giocatori in doppia cifra. Top scorer è Isaiah Stewart con 17 punti. Negli Hawks tripla doppia per Jalen Johnson (19+11+12), ma Atlanta perde la quarta gara nelle ultime cinque giocate.

Cleveland la spunta in casa di Washington 130-126. Cavaliers trascinati da un Donovan Mitchell da 48 punti. Non bastano ai Wizards i 54 punti combinati da Carrington e McCollum per evitare il quarto ko consecutivo. Joel Embiid si accende e Philadelphia batte Indiana in casa 115-105. Il centro statunitense, in assenza di Maxey, tira fuori il season high di 39 punti (52% dal campo), a cui aggiunge 9 rimbalzi e 3 assist in 32 minuti sul parquet.

Minnesota la spunta a San Francisco contro Golden State. Nella Baia finisce 127-120 per i Timberwolves che, senza Anthony Edwards, si affidano ai soliti Julius Randle (27 punti+9 rimbalzi) e Rudy Gobert (24 punti+14 rimbalzi). Torna Steph Curry (39 punti), ma Golden State non evita il ko interno.

Chicago torna a vincere dopo sette sconfitte in fila e lo fa sul parquet di Charlotte. 129-126 per i Bulls con Josh Giddey Mvp da 26 punti, 7 rimbalzi e 11 assist. Quinta vittoria nelle ultime sei partite disputate per Dallas, che batte 119-111 Brooklyn, davanti ai propri tifosi. Doppia doppia solida per Anthony Davis (24 punti+14 rimbalzi) e buona prova di Cooper Flagg (22 punti+8 rimbalzi). Torna Ja Morant, ma Memphis si arrende in casa a Utah. Termina 130-126 per i Jazz, grazie a un Keyonte George da 39 punti e 8 assist. Per Morant cifra 21 punti+10 assist, in 25 minuti di gioco, al rientro in campo dopo un mese di assenza.

