Masters 1000 Madrid, sorteggiato il tabellone: possibile una semifinale Sinner-Musetti

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone del Mutua Madrid Open, il Masters 1000 di Madrid che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta, e da allora viene ospitato alla Caja Magica (montepremi 8.235.540 euro).

Sinner, Cinà e Sonego sono inseriti nel primo quarto; Berrettini e Bellucci sono invece nel secondo, con Musetti; nella parte bassa del tabellone troviamo Darderi e Cobolli.

I PRIMI AVVERSARI DEGLI ITALIANI

Jannik Sinner (1) bye/2° turno vs qualificato;

Lorenzo Musetti (6) bye/2° turno vs Hubert Hurkacz (Pol)/qualificato;

Flavio Cobolli (10) bye/2° turno vs Ugo Carabelli (Arg)/Gael Monfils (Fra);

Luciano Darderi (18) bye/2°turno vs Daniel Altmaier (GER)/Juan Manuel Cerundolo (Arg);

Lorenzo Sonego vs qualificato;

Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur (Bih);

Matteo Berrettini vs Raphael Collignon (Bel);

Federico Cinà vs Alex Michelsen (Usa).

Possibile dunque una semifinale Sinner-Musetti.

DRAPER NON GIOCHERA’ MADRID E ROMA

Neanche il tempo di sfornare il main draw maschile del “Mutua Madrid Open”, quarto Atp Masters 1000 stagionale, che già arriva un ritiro “pesante”, quello del britannico Jack Draper, finalista dodici mesi fa (stoppato da Ruud). Quello del 24enne mancino di Sutton è un forfait doppio: oltre Madrid, infatti, Draper non sarà in gara nemmeno al “1000” successivo, gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. La colpa è dell’ennesimo infortunio, stavolta al tendine del ginocchio destro.

Per lo stesso problema l’ex n.4 del ranking non aveva partecipato nemmeno al Masters 1000 di Monte-Carlo e si era ritirato al primo turno di Barcellona (a metà del terzo set contro l’argentino Etcheverry) nell’unico incontro in stagione disputato sul “rosso”. Quello sulla terra catalana era solo il quarto torneo dal suo rientro nel tour dopo l’edema osseo al braccio sinistro che, a parte un incontro allo Us Open (vinto contro l’argentino Gomez), lo aveva tenuto lontano dal circuito da Wimbledon.

“Un tendine infiammato del ginocchio mi impedisce di giocare a Madrid e a Roma – ha dichiarato Draper – È sicuramente frustrante, ma sono grato che non sia nulla di più grave. Il recupero sta procedendo bene e sono ottimista sulle mie possibilità di essere in forma per il Roland Garros. Non vedo l’ora di prendere slancio da lì”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).