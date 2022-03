NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lebron James vero e proprio trascinatore per i Los Angeles Lakers che tornano alla vittoria contro i Golden State Warriors (124-116) dopo quattro sconfitte. Cinquantasei punti e 10 rimbalzi spiegano più di ogni parola quanto accaduto. A più di 37 anni James diventa il quarto all-time con una partita da 50+. Agli avversari non sono bastati neppure i 30 punti di Stephen Curry.

Successo di Dallas Mavericks su Sacramento Kings (114-113). A decidere il match la ripla di Dorian Finney-Smith a 3.3 secondi dalla sirena. Si tratta della sesta vittoria delle ultime sette partite.

Altro successo casalingo per Charlotte Hornets contro San Antonio Spurs (123-117): Gregg Popovich per la quarta volta non riesce a ottenere la vittoria 1.335 in carriera in NBA, che gli permetterebbe di diventare al pari di Don Nelson il coach più vincente della storia.

I Miami Heat superano i Philadelphia 76ers (99-82) nello sconro al vertice: per i padroni di casa 21 punti a testa da Jimmy Butler e Tyler Herro. Per i Sixers Joel Embiid, autore di 22 punti e 15 rimbalzi.

Festeggiano anche i Memphis Grizzlies che battono Orlando Magic (124-96) in una patita praticamente senza storia: Ja Morant segna 25 punti, Desmond Bane si ferma a 24. I Grizzlies sono secondo a Ovest avvicinandosi sempre più ai Play-off.

Infine successo dei Minnesota Timberwolves su Portland Trail Blazers (135-121): protagonista T’Wolves è Karl-Anthony Towns, che chiude con 36 punti. Per Portland Anfernee Simons chiude con 38 punti.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com