Nba, Brown ne fa 50 e Boston ferma i Clippers

ROMA (ITALPRESS) – Nella notte Nba brilla la stella di Jaylen Brown, che sfodera una prestazione super per permettere ai Boston di battere i Los Angeles Clippers. Sono 50 i punti realizzati da Brown (6/10 da tre), di cui 19 nel solo terzo quarto per spegnere definitivamente le velleità di rimonta degli avversari, che pareggia così il suo massimo in carriera. Importante anche l’apporto di Derrick White (29 punti) nel successo per 115-146 che interrompe la striscia dei Clippers di sei vittorie consecutive.

Sono sette sulle ultime otto partite, invece, le vittorie dei Celtics, che si portano a un solo successo dal secondo posto dei New York Knicks, che sono caduti in casa contro i Philadelphia 76ers incappando nel terzo ko di fila. Avanti dal terzo quarto e anche sul +19 nel terzo, i Sixers volano grazie al solito Tyrese Maxey (36 punti e 8 rimbalzi), supportato in maniera eccelsa da VJ Edgecombe e Joel Embiid, autori entrambi di 26 punti per il 119-130 finale che vale la terza vittoria di fila. Ai Knicks non bastano i 31 punti di Jalen Brunson e i 23 (con 13 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns.

Rimanendo nelle zone alte di classifica, ma passando a Ovest, nella notte hanno perso anche San Antonio Spurs e Houston Rockets. I primi cadono in casa per 110-115 contro i Portland Trail Blazers, che conducono il risultato per tutta la partita trascinati dalla tripla doppia (29-11-10) di Deni Advija, mentre agli Spurs, privi di Victor Wembanyama, non basta mandare in doppia cifra tutto il quintetto di partenza, visto che dalla panchina non arriva l’apporto sperato. I Rockets, invece, si fermano dopo quattro successi di fila cedendo il passo nel derby texano contro i Dallas Mavericks, che, al contrario, tornano a vincere dopo quattro sconfitte consecutive affermandosi per 110-104. Sugli scudi Anthony Davis con 26 punti e 12 rimbalzi ma anche Max Christie con 24 punti, a contrastare i 34 punti di Kevin Durant e le doppie doppie di Amen Thompson (20 punti e 12 rimbalzi) e Tari Eason (19 punti e 10 rimbalzi); a fare la differenza è l’apporto delle panchine, da cui i Mavs ricavano 41 punti contro i 24 dei Rockets. A completare il quadro sono le vittorie casalinghe di Toronto Raptors (134-117 contro gli Atlanta Hawks) e Golden State Warriors (123-114 contro gli Utah Jazz), e quelle esterne di Minnesota Timberwolves (115-125 contro i Miami Heat) e Charlotte Hornets (99-112 contro i Chicago Bulls).

