Nazionale, Malagò “Arriverà prima il direttore tecnico e poi il commissario tecnico”

ROMA (ITALPRESS) – “Se arriverà prima il dt o il ct? Penso che arriverà prima il dt”. Lo ha affermato il neo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, in merito alla prossima guida tecnica della Nazionale. “I bilanci della Figc? Li sto leggendo da 24 ore“, ha aggiunto Malagò.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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