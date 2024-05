ROMA (ITALPRESS) – Il tricolore sul bordo del collo a V e, ovviamente, il colore azzurro. Sono state presentate questa mattina, presso l’Head Quarter di ITA Airways a Fiumicino (Rm), le nuove divise delle Nazionali di basket maschili e femminili Senior, Giovanili e 3×3 realizzate da Macron. L’occasione ha rappresentato di fatto il lancio delle attività 2024 degli Azzurri e delle Azzurre di Italbasket, che culmineranno con il Torneo di qualificazione olimpica in Portorico dal 2 al 7 luglio. “Per noi è un grande onore poter ospitare la Federazione Italiana di Pallacanestro. Sin dalla nostra nascita abbiamo unito i valori della nostra compagnia allo sport italiano, perchè è ai valori dello sport che ci ispiriamo quotidianamente per portare risultati in azienda, così come la Nazionale di basket fa nel suo settore. Noi crediamo nella partnership che abbiamo avuto con la Fip, perchè è stata la prima federazione con cui abbiamo istituito una collaborazione e stiamo facendo sistema per portare in giro per il mondo gli atleti della Nazionale, garantendo loro la massima qualità del servizio, sperando che possa essere utile a conquistare risultati prestigiosi”. Queste le parole del direttore generale di ITA airways. Il primo appuntamento sarà proprio l’Olympic Qualifying Tournament che la Nazionale maschile Senior disputerà in Portorico agli inizi di luglio. Sei squadre e un solo posto a disposizione per coronare il sogno di volare all’Olimpiade di Parigi 2024. Un traguardo complicato secondo il presidente Fip, Giovanni Petrucci, che ha però sottolineato come la Nazionale possa “fare come l’Atalanta. Abbiamo una squadra che ci crede. Per noi è un onore avere la compagnia di bandiera come partner. In un’organizzazione sportiva che aspira a grandi traguardi è necessario che tutti i componenti diano il massimo nei rispettivi ambiti e concorrano al più alto rendimento possibile”. La Compagnia aerea nazionale di riferimento ha dedicato a Gianmarco Pozzecco un Airbus A330-900 della sua flotta, un velivolo tecnologicamente avanzato e a ridotto consumo. “Toccare il cielo con un dito è un’espressione abusata. Ma consentitemi di usarla in questo contesto perchè mai e poi mai avrei pensato di vedere un aereo portare il mio nome nei cieli – ha raccontato il ct Pozzecco -. Una sensazione unica che voglio condividere innanzitutto proprio con ITA Airways che ha reso possibile tutto ciò inserendomi in una lista ristretta di atleti italiani che hanno fatto la storia dello sport nel nostro Paese”. Un riconoscimento ad uno dei personaggi più iconici del nostro sport insieme a Dino Meneghin e Gigi Datome, anche loro omaggiati con i propri nomi su due degli aerei della flotta ITA Airways.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

