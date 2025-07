Nave scuola “Mircea” a Bari, ambasciatrice romena Dancău “Rappresenta spirito europeo”

BARI (ITALPRESS) – La nave scuola “Mircea”, fiore all’occhiello della Marina Militare Romena, è arrivata oggi nel porto di Bari nell’ambito della marcia di addestramento internazionale organizzata annualmente dalle Forze Navali della Romania.

Costruita nel 1938, la “Mircea” è impiegata per la formazione dei cadetti e partecipa regolarmente a missioni internazionali. In questo senso, la tappa barese rientra in un programma di cooperazione navale che coinvolge diversi Paesi e rappresenta uno degli appuntamenti previsti lungo la rotta nel Mediterraneo.

Per l’occasione, l’ambasciatrice della Romania in Italia Gabriela Dancau ha organizzato un ricevimento a bordo della nave, occasione di confronto tra autorità civili e militari dei due Paesi. Di fatto, la presenza della nave nel porto di Bari consolida il legame Italia e Romania e rafforza il ruolo della Puglia all’interno dello stesso legame.

“Sono molto lieta – ha sottolineato l’ambasciatrice all’Italpress – di essere di nuovo a Bari, in questa occasione, per un motivo molto speciale per noi romeni: la nave scuola Mircea rappresenta un vero ambasciatore della Romania nelle acque internazionali e siamo molto contenti della sua presenza a Bari perché con questa città ci legano tante cose. Abbiamo una numerosa comunità romena che vive sul territorio, è molto ben integrata, ci offre un motore per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. Inoltre, questa nave rappresenta lo spirito europeo che è nato tra le nostre nazioni. Ha già 86 anni di attività sulle acque internazionali e rappresenta un motivo di orgoglio enorme per il nostro Paese, i suoi cittadini e i nostri concittadini romeni che vivono qua a Bari”.

– foto xa2/Italpress –

(ITALPRESS).