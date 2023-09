LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ONG internazionale Alarm Phone ha confermato che un gruppo di migranti in difficoltà è in viaggio verso il porto di Trapani. I migranti sono stati salvati dall’equipaggio a bordo della nave di salvataggio “Louise Michel” dopo 12 ore di ricerche nel Mediterraneo centrale. Alarm Phone ha confermato che i migranti erano a bordo di un gommone molto instabile. “E’ stato un enorme sollievo quando la barca è stata finalmente avvistata dall’aereo di Frontex Osprey 2, che ha chiamato la Louise Michel. Il nostro equipaggio è ora in viaggio verso il porto sicuro che ci è stato assegnato, Trapani”. L’ONG ha aggiunto: “diverse persone stanno soffrendo di ustioni dovute alla benzina sulla barca. Poichè il tempo sta peggiorando, siamo più che lieti che tutti i sopravvissuti siano ora sani e salvi a bordo della nostra nave e, si spera, possano riposarsi un pò.”

Alarm Phone ha detto che dopo aver informato le autorità italiane, ci hanno dato ordine di cercare la barca. A tarda notte hanno ritirato il loro ordine e ci hanno detto di abbandonare la ricerca della barca perchè non era più in mare.

Intanto l’ONG ha lanciato un avvertimento a tutti i migranti che cercano di fuggire dal Nord Africa verso l’Europa. “Una forte tempesta è attualmente nel nord Egeo e nel Mar Ionio. Piogge e venti estremi rappresenteranno una minaccia per la vita. La tempesta è già spostata verso ovest, verso l’Italia e Malta”.

foto: Agenzia Fotogramma

