Nautica da diporto, incentivi per la sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato al primo ottobre gli incentivi a fondo perduto concessi a persone fisiche e imprese per l'acquisto di motori green nella nautica da diporto. Basata su una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, l’iniziativa si propone di agevolare la transizione ecologica nel settore, incentivando la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite di 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna. Le persone fisiche possono contare su un contributo massimo pari a 8 mila euro, mentre il limite per le imprese è pari a 50 mila euro. mgg/gtr