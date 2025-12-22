Nato, Scirocco “Multinational Battle Group Bulgaria a difesa fianco Est”

NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) - "La visita del ministro è molto importante per noi, perché i soldati impiegati all'estero sentono questa vicinanza, e il ministro potrà toccare con mano e vedere i risultati raggiunti in questi mesi". Così il colonnello Mattia Scirocco, comandante del Multinational Battle Group in Bulgaria, in merito alla visita del ministro della Difesa Guido Crosetto in programma domani. Sono 740 i militari italiani impegnati in Bulgaria a rotazione semestrale nel Multinational Battlegroup della Nato, su un totale di 1.030 unità. L'Italia guida in quanto Framework Nation, dall'ottobre del 2022, il Battlegroup, che fa parte degli 8 impegnati sul fianco est dell'Alleanza atlantica. lcr/sat/gsl