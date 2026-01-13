Nato, Rutte “Lavorare insieme per rafforzare la sicurezza nell’Artico”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha ribadito che l’Alleanza sta avviando discussioni approfondite sui prossimi passi per rafforzare la sicurezza nell’Artico, un teatro strategico divenuto sempre più centrale nel confronto geopolitico globale a causa del cambiamento climatico, dell’apertura di nuove rotte marittime e dell’aumento delle attività militari di grandi potenze come Russia e Cina. Rutte, intervenendo al forum Global Europe del gruppo Renew al Parlamento Europeo, ha sottolineato che tutti gli alleati concordano sull’importanza di lavorare insieme per garantire che la regione artica resti sicura, confermando che nei prossimi giorni e settimane proseguiranno discussioni su misure concrete da adottare collettivamente. Il tema artico è emerso con forza nel dibattito internazionale dopo alcune affermazioni del presidente statunitense Donald Trump in merito alla possibile acquisizione strategica della Groenlandia. Le affermazioni hanno suscitato una reazione netta di rifiuto da parte delle autorità di Nuuk e di Copenaghen, che hanno ribadito che il territorio “non è in vendita” e che la sua sicurezza resterà garantita nell’ambito della sovranità danese e della cooperazione con la Nato.

La preoccupazione degli Stati membri è legata al rafforzamento della presenza militare di Mosca e di Pechino nell’Artico, un contesto in cui il riscaldamento dei ghiacci ha aperto nuove rotte marittime e reso l’area suscettibile di pressioni strategiche crescenti. Rutte ha precisato che la Nato sta lavorando su “prossimi passi” per tradurre in pratica i risultati di dibattiti conclusi nel 2025 e garantire una difesa collettiva efficace nell’Alto Nord, un’azione che dovrebbe coinvolgere in particolare i sette membri dell’Alleanza con accesso all’Artico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).