ROMA (ITALPRESS) – La scherma italiana scende in pedana con il progetto “Nastro Rosa”, l’iniziativa che porta la disciplina più medagliata d’Italia ai Giochi Olimpici nel programma di riabilitazione delle donne operate di tumore al seno, uno dei fiori all’occhiello delle attività che la FederScherma ha messo in campo nell’ambito delle iniziative risultate vincitrici nei bandi promossi da Sport e Salute per la diffusione dell’attività sportiva e che coinvolge ben 14 società schermistiche in tutta Italia. “Un progetto nato anni fa da esperienze analoghe fatte in altri Paesi e che ha riscosso subito successo per il fatto di offrire un tipo di attività utile alla riabilitazione e per l’uscita da un periodo difficile in un contesto sportivo”, le parole del presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi durante la conferenza stampa organizzata dalla FIS e dall’ASD Frascati Scherma. Un’iniziativa applaudita anche da Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute che, in un messaggio, ha sottolineato come “vedere lo sport trasformarsi in strumento di terapia e riabilitazione a favore delle donne rappresenta la corretta interpretazione delle potenzialità dell’attività sportiva”. Testimonial d’eccezione, nella duplice veste di medico-schermidore, è Daniele Garozzo, olimpionico del fioretto azzurro, impegnato come ricercatore nello “Studio Fenice”, che si focalizzerà sull’incidenza del progetto, con l’obiettivo di approfondire come e quanto la corretta alimentazione e l’attività sportiva riducano il rischio di recidiva di malattia. “E’ importante che queste pazienti riprendano una vita normale e allenarsi con dei campioni mondiali può essere un grande stimolo. E’ importante pensare oggi che l’esercizio fisico possa essere terapeutico”, le sue parole. Un progetto che si pone anche l’obiettivo di creare una piattaforma in cui inserire tutte le informazioni sullo sviluppo dell’iniziativa, una banca dati condivisa, a disposizione delle società che stanno avviando il lavoro in questo periodo, con linee guida concordate ed efficaci dal punto di vista operativo e tecnico, per una grande sfida della scherma nel sociale da vincere insieme.

– foto Italpress/Spf –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]