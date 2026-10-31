Nascondeva oltre 67 kg di hashish in auto, arrestato 31enne a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Nascondeva in auto più di 67 kg di hashish. Per questo motivo la Polizia, in seguito a un’operazione condotta dagli agenti del commissariato “Dora Vanchiglia” a Torino, ha arrestato un uomo di 31 anni e ne ha denunciato un altro di 46, entrambi di origine marocchina, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Durante le attività gli investigatori hanno monitorato gli spostamenti dell’arrestato riuscendo a individuare un possibile deposito di stupefacenti all’interno di un parcheggio sotterraneo in via Nino Bixio. In particolare, gli agenti hanno notato la presenza ricorrente del 31enne vicino a un’auto parcheggiata all’interno della struttura, dove l’uomo si tratteneva per brevi istanti, facendo sorgere il sospetto che il veicolo potesse essere utilizzato come nascondiglio per la droga. Nel corso di un servizio di appostamento, gli operatori hanno seguito il 31enne che, dopo aver parcheggiato l’auto nelle vicinanze, con a bordo l’altro uomo denunciato, ha raggiunto il veicolo sospetto. Gli agenti sono quindi intervenuti, bloccandolo.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare un panetto di hashish del peso di 100 grammi, 225 euro in contanti e chiavi di diverse autovetture, abitazioni e box. La perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire altri stupefacenti nascosti nel bagagliaio e, in parte, sotto i sedili posteriori, per un quantitativo complessivo superiore a 67 chilogrammi di hashish. Nell’auto utilizzata per gli spostamenti sono stati invece rinvenuti numerosi adesivi dello stesso tipo di quelli utilizzati per contrassegnare i panetti di droga. Per tutte queste ragioni, il 31enne è stato arrestato e condotto nel carcere Lorusso e Cotugno, mentre il 46enne che lo accompagnava è stato denunciato per lo stesso reato. Entrambe le auto utilizzate nell’ambito dell’attività illecita sono state sottoposte a sequestro.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).