ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti del VI Distretto Casilino hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne italiano. Lo strano comportamento del giovane non è sfuggito ai poliziotti che, transitando in via Paolo Ferdinando Quaglia, a Roma, hanno visto il diciannovenne percorrere la strada a passo svelto voltandosi più volte di spalle e guardandosi con attenzione intorno. Gli agenti, insospettiti, lo hanno fermato per un controllo e quando gli è stato chiesto se fosse in possesso di droga, il giovane ha spontaneamente consegnato 60 involucri di cocaina nascosti all’interno degli slip. La perquisizione personale effettuata dai poliziotti ha poi permesso di rinvenire e sequestrare anche 120 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Così il giovane è finito in manette.

