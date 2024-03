ROMA (ITALPRESS) – “L’Ancl, anche attraverso il suo Centro studi nazionale da sempre si occupa di fornire supporto, tutela e rappresentanza ai consulenti del lavoro, ma ha ritenuto che adesso i tempi siano maturi per creare un organo scientifico che sia in grado di fornire il proprio contributo al sistema di Relazioni industriali e più in generale del mercato del lavoro. Per questo, abbiamo istituito la nostra scuola di Relazioni industriali”. Così il presidente dell’Ancl, Dario Montanaro.

“Sarà un luogo di cooperazione e di confronto – spiega – che possa favorire un dialogo libero e costruttivo tra parti sociali e tra teorici e tecnici del diritto, che sia un incubatore di idee e buone prassi al fine di contribuire alla crescita e alla divulgazione della contrattazione collettiva”.

Montanaro ha quindi annunciato che “l’Ancl illustrerà domani l’istituzione della Scuola, nel corso di un durante il quale si terranno due tavole rotonde che vedranno la partecipazione di illustri rappresentanti delle parti sociali, del mondo professionale e accademico che si confronteranno su temi nevralgici del mercato del lavoro. Durante il convegno, verrà presentato il comitato scientifico neocostituito di cui fanno parte più di trenta personalità che rappresentano la viva voce delle relazioni industriali”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Ancl –

