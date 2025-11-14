Home Video News Economia Nasce newsletter “Opportunità dalla Tunisia”, Prunas “Partenariato in crescita”
ROMA (ITALPRESS) - Nasce la newsletter “Opportunità dalla Tunisia”. Ad annunciarlo è l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, che sottolinea come l'obiettivo sia quello di "fare sistema con il mondo delle imprese raccontando le opportunità di un partenariato economico solido e in crescita". E' possibile scrivere a [email protected] e accedere ogni mese a informazioni su: bandi di gara e tender, eventi e iniziative promozionali organizzate dal Sistema Italia, notizie e aggiornamenti sul contesto economico locale. mgg/mca1 (fonte video: profilo facebook Ambiascia d'Italia in Tunisia)