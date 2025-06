Nasce Magnisi AI, il supporto a startup e PMI contro il gap delle competenze

MILANO (ITALPRESS) – Con oltre 20 anni anni di esperienza nell’ecosistema dell’innovazione e a seguito della nascita di Magnisi Venture (www.magnisi.com), Ugo Parodi Giusino, investitore in diverse startup di successo e già fondatore di Mosaicoon, ha annunciato il lancio di Magnisi AI, una nuova piattaforma pensata per rivoluzionare il modo in cui startup e PMI affrontano le sfide dell’open innovation e della crescita.

Basata su algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale e su cloni digitali addestrati su competenze verticali, Magnisi AI offre tramite un team virtuale un accesso immediato e continuativo, 24 ore su 24, a un patrimonio di competenze strategiche, spesso irraggiungibili per le realtà imprenditoriali in fase early stage.

“In Italia mancano le competenze più che le idee – dichiara Ugo Parodi Giusino – Magnisi AI nasce con l’ambizione di colmare questo vuoto, specialmente per tutte le startup periferiche, che sempre di più vogliono innovare e crescere fuori dai grandi tech hub. Il nostro obiettivo è rendere accessibili informazioni e skills che spesso sono fuori portata per le startup soprattutto in fase early stage”.

La piattaforma Magnisi AI si propone come strumento di Magnisi Venture, in grado di fornire conoscenza e competenze come un servizio on demand a disposizione delle sue partecipate. Sviluppato per fornire output concreti e personalizzati, lo strumento affiancherà gli imprenditori nel loro percorso di crescita, adeguandosi alle esigenze specifiche di ciascuna startup.

Ogni utente, dunque, potrà interagire con un ecosistema di cloni/agenti AI altamente specializzati, capaci di rispondere in tempo reale a quesiti complessi, supportare processi decisionali o generare documentazione tecnica e piani operativi. Questi cloni diventano di fatto un’estensione del team della startup aiutando a migliorare la strategia, implementare le metriche e guidando i founder nelle varie fasi di sviluppo. Un unicum sul mercato, Magnisi AI è stata creata con un obiettivo: rendere le competenze accessibili per chi innova, non un privilegio riservato a chi ha budget elevati o reti consolidate.

In linea con questa missione, la piattaforma sarà inizialmente dedicata alle partecipate di Magnisi Venture e alcune realtà appartenenti alla rete di European Enterprise Network, per poi essere estesa a piccole e medie aziende che vogliono innovare con un processo assimilabile a quello delle startup.

Magnisi Venture ha accelerato e investito in decine di realtà emergenti, contribuendo a trasformare la Sicilia in un polo sempre più attrattivo per talenti, investitori e aziende alla ricerca di innovazione. In questo senso da sempre porta avanti la sua mission di sviluppare talento imprenditoriale, innovando anche da luoghi non comuni per l’innovazione.

