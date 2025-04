Nasce la partnership NIAF-Lega A, il calcio come ponte fra Usa e Italia

di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un ponte tra Italia e Stati Uniti che si rinnova nel segno del calcio e dell’identità culturale. Al Cipriani di 42nd Street, la National Italian American Foundation (NIAF) ha celebrato il suo 50º anniversario con un Gala memorabile e un annuncio storico: la nascita della partnership ufficiale con la Lega Serie A, che per il 2025 avrà NIAF come “Regional Partner” negli Usa. L’accordo garantirà visibilità al calcio italiano durante le trasmissioni americane di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, includendo contenuti esclusivi, diritti sul marchio Serie A e attivazioni speciali.

Tra queste, anche la serie digitale “Curva Americana, presented by NIAF”, dedicata alla passione dei tifosi italoamericani per i propri club e le proprie radici. “Per la prima volta nella storia ci saranno degli spazi pubblicitari della NIAF durante le partite della serie A che vengono trasmesse qui sulla Cbs”, ha commentato con orgoglio all’Agenzia Italpress Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation. Premiati con il prestigioso “NIAF Dea Roma Award” Claudio DeVellis (PwC), Carl E. Petrillo (Yonkers Contracting), Sal Paolantonio (ESPN) e Marco Troncone, Ceo di Aeroporti di Roma.

Il “Mario Cuomo Public Service Award” è stato assegnato a Lorraine Grillo, Ceo di Bradford Construction, e consegnato dall’ex governatore di New York, Andrew Cuomo, ora candidato a sindaco della città, che ha definito la NIAF una colonna della comunità italoamericana che oggi guarda avanti senza dimenticare da dove viene.

In sala, forte e visibile, anche la presenza delle istituzioni italiane: l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, l’ambasciatore italiano all’Onu, Maurizio Massari, e il console generale a New York, Fabrizio Di Michele. Ospite d’onore la Regione Lazio, nominata “Regione d’Onore 2025”, rappresentata dal presidente Francesco Rocca, testimone della centralità del legame culturale con le comunità italiane all’estero.

A condurre la serata è stato Joe Piscopo, celebre showman e ambasciatore NIAF, accompagnato dalle performance musicali di Vanessa Racci e Christopher Macchio, che hanno interpretato gli inni nazionali di Italia e Stati Uniti. Con oltre 18 milioni di italoamericani e più di 40 milioni di fan della Serie A negli Usa, secondo i dati Nielsen, questa nuova collaborazione rappresenta una straordinaria opportunità per riaffermare, anche attraverso lo sport, il ruolo culturale e identitario dell’Italia d’America.

– Foto xo9/Italpress –

(ITALPRESS)