Nasce la media partnership Fise-EQUtv, accordo fino al 2026

VERONA (ITALPRESS) - Una collaborazione strategica tra due realtà impegnate nella valorizzazione del cavallo e dello sport equestre in Italia. In occasione di Fieracavalli, EQUtv e la Federazione Italiana Sport Equestri hanno annunciato un accordo di media partnership, valido fino al 31 dicembre 2026, che nasce con l'obiettivo comune di ampliare la visibilità delle discipline equestri e diffondere la cultura del cavallo attraverso una programmazione televisiva dedicata, rubriche tematiche e contenuti multimediali diffusi attraverso tutti i canali della comunicazione, dalla tv alle piattaforme digitali. EQUtv seguirà e racconterà i campionati italiani senior di tutte le discipline, i campionati giovanili delle discipline olimpiche, gli appuntamenti in programma presso l'Arena Fise di Fieracavalli già da questa edizione 2025 e le Ponyadi, la grande manifestazione estiva che riunisce i giovani atleti under 14 provenienti da tutta Italia. Grande soddisfazione da parte di Maria Chiara Polselli, Ceo di Epiqa, media company che produce il canale EQUtv, e da Marco Di Paola, presidente Fise. glb/gm/gsl (in collaborazione con FISE)