Nasce la Bcc dell’Isola di Sardegna, Todde “Operazione per il territorio”

CAGLIARI (ITALPRESS) - Nasce la Banca di credito cooperativo (Bcc) dell'Isola di Sardegna: è la fusione tra Bcc Banca di Arborea (gruppo Iccrea), Confidi Sardegna e Unifidi Sardegna. "E' un'operazione per il territorio", afferma la presidente della Regione Alessandra Todde, a margine della presentazione. mgg/gsl (fonte video: Regione Sardegna)