ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo notiziario tematico per l’agenzia di stampa Italpress, che apre così una finestra informativa sull’hi-tech. Gaming, cloud computing, smart home, smart devices, cyber security, i progressi dell’intelligenza artificiale e della robotica applicati alla vita quotidiana: nel nuovo notiziario, nato in collaborazione con la testata specializzata TraMe&Tech diretta da Marco Lombardo, capo redattore delle pagine speciali de Il Giornale, gli abbonati dell’Italpress troveranno news, interviste, approfondimenti e servizi multimediali: un nuovo canale aggiornato quotidianamente con le tech-headlines più importanti. Ogni settimana, inoltre, un approfondimento con test, confronti, anticipazioni e le indiscrezioni per non restare tagliati fuori dalle novità più importanti. E poi gli eventi, le rassegne e le fiere di settore, nazionali e internazionali.

Subito dopo il notiziario testuale multimediale nascerà il Tg hi-tech che sarà pubblicato on line sui canali multimediali dell’Italpress e sul sito www.italpress.com. Il tg sarà anche trasmesso dal network di circa 100 TV sparse in tutta Italia e su oltre 50 siti internet abbonati all’agenzia diretta da Gaspare Borsellino.

“Nonostante la crisi che sta attraversando il mondo dell’editoria e dell’economia in genere – dice il direttore responsabile dell’Italpress, Gaspare Borsellino – la nostra agenzia continua il suo programma di crescita ed espansione, tassello dopo tassello, aprendo una nuova e importante finestra informativa sull’Hi Tech, un mondo in continua crescita ed evoluzione che ha tanto da raccontare. E la nostra agenzia cercherà, grazie anche alla collaborazione con colleghi competenti e specializzati come Marco Lombardo, di mettere in evidenza, valorizzare e amplificare tramite i propri canali e le oltre 300 testate giornalistiche a noi abbonate, l’affascinante mondo dell’innovazione e delle nuove tecnologia”.

“L’accordo con Italpress – afferma Marco Lombardo – riannoda i fili di una collaborazione personale con Gaspare Borsellino e rappresenta una grande opportunità di espansione per il nostro sito. TraMe&Tech è nato poco più di un anno fa per divulgare la tecnologia in modo semplice e comprensibile, parlando sia di prodotti che di innovazione con articoli, servizi, interviste e reportage. Con uno sviluppo che ha portato anche alla nascita di The Digital Club, uno show sul mondo hitech disponibile via YouTube e sui social. La partnership con Italpress rappresenta un ulteriore importantissimo passo avanti nello sviluppo della nostra missione divulgativa e del nostro brand”, conclude Lombardo.

