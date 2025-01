BARI (ITALPRESS) – Nasce il Bari Puglia International Film Festival (BPIFF), il festival dedicato ai cortometraggi dalle radici pugliesi con spirito internazionale, che punta a diventare un appuntamento fisso per registi affermati ed emergenti e per tutta la community di appassionati di cinema.

L’evento di presentazione, tenutosi a Bitritto, presso la sede dell’associazione Il Sogno di Mab, che ha ufficialmente dato il via al festival, è stato aperto dal sindaco del comune del barese, Pino Giulitto, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per promuovere la cultura e l’identità pugliese.

Il BPIFF, ideato da Dario Pierri, regista pugliese di fama internazionale con premi a Tokyo e Budapest e selezioni a Los Angeles, Cefalù e Roma, e da Stefano Leandro, ingegnere gestionale esperto in innovazione digitale, nasce con l’ambizione di unire innovazione e tradizione cinematografica sullo sfondo di Bari e della Puglia, luoghi importanti per la cultura del cinema in Italia e nel mondo, è stato sottolineato nel corso della presentazione. A supportare i due fondatori, un team di giovani talenti – Aurora Lombardo, Caterina Conserva, Marco De Letteriis, Caterina Vitobello, Davide Consolo e Ilaria Priore – con competenze che spaziano dal cinema alla comunicazione, dalla recitazione alla formazione.

“Il Bari Puglia International Film Festival non sarà solo un festival, ma un viaggio tra le culture dei registi che lo animeranno e che presto potranno presentare le proprie candidature. Vogliamo creare uno spazio dove il cinema possa dialogare con il territorio e con il mondo, valorizzando talenti locali e internazionali”, ha dichiarato il direttore artistico Dario Pierri.

La prima edizione del BPIFF prenderà ufficialmente il via il 20 gennaio, con una serie di eventi culturali in programma durante l’anno, fino alla cerimonia di premiazione e proiezione finale dei cortometraggi vincitori prevista per il 13 dicembre.

