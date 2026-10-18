Nasa, Christina Koch nominata vicecapo ingegnere ad interim

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La NASA nomina Christina Koch vicecapo ingegnere ad interim, affidando all’astronauta statunitense un ruolo di responsabilità nella propria struttura ingegneristica. Dal 1° novembre 2026, Koch contribuirà alla supervisione tecnica e alla preparazione delle missioni dell’agenzia, portando nell’incarico l’esperienza maturata nello sviluppo di sistemi spaziali e nelle operazioni in orbita.

La nomina, annunciata il 13 ottobre, riguarda una funzione centrale per il coordinamento delle attività ingegneristiche della NASA, impegnata in programmi che richiedono l’integrazione di sistemi complessi e il controllo dei rischi operativi. Koch affiancherà la leadership tecnica dell’agenzia, subentrando a Katherine Van Hooser, che concluderà il servizio il 21 ottobre dopo oltre 35 anni alla NASA.

Van Hooser ricopre dal 2023 la posizione di vicecapo ingegnere, dopo una carriera dedicata soprattutto ai sistemi di propulsione e alla supervisione tecnica dei programmi spaziali.

Come vicecapo ingegnere ad interim, Koch contribuirà alla direzione della comunità ingegneristica dell’agenzia, supportando la supervisione tecnica, la preparazione delle missioni e il mantenimento degli standard ingegneristici nei diversi programmi e progetti.

La funzione richiede il coordinamento di competenze differenti e la coerenza delle valutazioni tecniche che accompagnano lo sviluppo e l’impiego dei sistemi spaziali. In un’organizzazione impegnata in missioni complesse, questi processi costituiscono un elemento essenziale per l’affidabilità delle operazioni.

La scelta di Koch porta nella struttura dirigenziale un’esperienza maturata sia nello sviluppo di tecnologie spaziali sia nell’utilizzo operativo dei sistemi durante le missioni con equipaggio.

Prima di diventare astronauta, Koch aveva lavorato come ingegnere elettronico presso il Goddard Space Flight Center della NASA, occupandosi dello sviluppo di strumenti scientifici destinati alle missioni spaziali. La sua esperienza comprende anche attività di ingegneria sul campo in Antartide e nell’Artico, oltre a successivi incarichi di leadership nell’Astronaut Office e al Johnson Space Center di Houston.

Il profilo tecnico e operativo è stato richiamato anche dall’amministratore della NASA, Jared Isaacman, che ha sottolineato come Koch abbia conosciuto l’ingegneria dell’agenzia da due prospettive: quella di chi sviluppa sistemi complessi a terra e quella di chi deve affidarsi alla loro sicurezza nello spazio.

La nomina comporta inoltre un cambiamento nel suo percorso operativo. Koch passerà allo status di management astronaut e non sarà più idonea a ricevere future assegnazioni di volo spaziale, concentrando la propria attività sulle nuove responsabilità gestionali.

-Foto IPA Agency-

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